سلاف فواخرجي لـ"ع المسرح": انفصالي عن زوجي يزيد من حبي له (فيديو)

تحدثت النجمة سلاف فواخرجي عن أبعاد الحب والتعلق في حياتها الشخصية، معتبرة أن الإحساس بالتعلق ليس عيبًا، بل هو عنصر أساسي يُغذي العلاقات العاطفية إذا ما أُحسن التعامل معه.

وشددت الفنانة خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، على أن الارتباط العاطفي بالأشخاص والأماكن واللحظات يُعد من الأمور الرائعة، وفي زمننا هذا، يُعتبر العثور على من يُحب بصدق ويتعلق بشغف في ظل الظروف القاسية أمرًا استثنائيًا.

ولفتت فواخرجي إلى أن الشغف الزائد قد يُشكل خطرًا على العلاقات، ولكنها أوضحت كيف أن الانفصال الذي مرت به مع زوجها لم يكن إلا دليلًا على قوة حبهما، مؤكدة أن الحب الحقيقي لا يزول بل يزداد رسوخًا حتى في الفراق.