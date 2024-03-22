مسلسل صدفة الحلقة 12.. خالد الصاوي يحرم ريهام حجاج من الميراث

شهدت أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من المشاكل خاصة بعد أن أعترفت للنجم خالد الصاوي أنها أبنته.

ويستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث حقق العمل نجاحا باهر منذ عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض الحلقة الـ 12 اليوم على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مسلسل صدفة الحلقة 12

ذهبت صدفة “ريهام حجاج” إلى فرح وعلى، وأخبرت فرح أنها لن تتركها إلا عند تعافيها من المخدرات وتبتعد عن صديقها على حتي لا يتلاعب بها مثلما فعل مع راندا، وأخبرتها أنها تفعل كل ذلك لأنها شقيقتها من والدها فؤاد- "خالد الصاوي".

وعرفت سلوى خطاب أن صدفة أبنته من زوجته التي تزوجها دون علمها، وأمرته أن يكتب لها كل أملاكه بإسمها حتي لا تشارك صدفة بناتها في الميراث، وطلبت منه الطلاق.



مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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