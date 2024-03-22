مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. صبا مبارك تعترف: "أنا قتلت جوزي"

شهدت أحداث مسلسل لحظة غضب الكثير من التفاصيل الشيقة والمثيرة، وذلك بسبب محاولة النجمة صبا مبارك، في إخفاء تهمة قتل زوجها النجم محمد فراج، والذي يقوم بدور “شريف” الزوج العنيف الذي لا يحتوي زوجته.

مسلسل لحظة غضب

شهد مسلسل لحظة غضب الكثير من الأحداث الشيقة، حيث اعترفت النجمة صبا مبارك، أنها وراء إختفاء محمد فراج وقتله، بسبب أسلوبة الصعب معها، وما زالت صبا مبارك تعمل على تغير شخصيتها لتتحول لشخص آخر، لدرجة أن من حولها لم يستطيع أن يتعرف عليها.

وكان مصطفى شقيق محمد فراج الذي يقوم بدور “شريف” خلال الحلقات السابقة يستبعد اى شكوك في يمنى ويرفض ما تقوم به أخته من قراءة الكف وفتح المندل، ولكن في الحلقة 12 يقول، إنه من الواضح أن الطفل كان عنده حق.

مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 14

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.



أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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