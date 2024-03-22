"واحد من الناس".. عمرو الليثي يفأجئ العاملين في إحدى نوادي أكتوبر

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”، على قناة “الحياة”، عددًا من العاملين في إحدى النوادي التابعة للدولة في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

والتقى الإعلامي عمرو الليثي، أثناء جولته، مع العاملين في نادي 6 أكتوبر، وتعرف على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم يأتون من محافظات مختلفة بعيدة من أجل العمل لكسب الرزق الحلال، كما أهدى العمال جوائز مالية بعد الإجابة على الأسئلة التي طرحها ومنها سؤاله عن: "ما اسم المحافظة التي جاء منها اللاعب الدولي محمد صلاح" وكانت الإجابة محافظة الغربية، وأيضًا سؤال عن: اسم الفنان بطل مسلسل “حق عرب” وجاءت الإجابة الفنان أحمد العوضي.

وأهدى العاملين جائزة بقيمة ألفي جنيه.