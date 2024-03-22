ملخص الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

شهدت أحداث مسلسل لحظة غضب الكثير من التفاصيل الشيقة والمثيرة، وذلك بسبب محاولة النجمة صبا مبارك، في إخفاء تهمة قتل زوجها النجم محمد فراج، والذي يقوم بدور “شريف” الزوج العنيف الذي لا يحتوي زوجته.

مسلسل لحظة غضب تفاصيل احداث الحلقة 12

ظهرت النجمة صبا مبارك في احداث الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب، بشكل مختلف خاصة بعد إعتارفها الكامل لزوجة النجم محمد شاهين الذي يقوم بدور “مصطفى” شقيق النجم “محمد فراج” وهو زوج “يمنى” التي تلعب دورها صبا.

ولم يظهر على صبا مبارك نوع من انواع الخوف عند الإعتراف بقتلها لزوجها النجم “محمد فراج”، الذي يقوم بدور “شريف"، ليقتنع الجماهير أن بالفعل “لبنى” أصبحت شخصية قوية ولا تشعر بالخوف، وأرادت أن تسترجع حقها من زوجها “شريف” الذي عمل على قهرها وتحطيمها طوال فترة الزواج.







مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 13

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.



مسلسل لحظة غضب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الثالثة عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.



ابطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.