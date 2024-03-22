الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة الحلقة 11.. نورة تتلقي رسالة من مجهول

جريدة الدستور

يعرض المسلسل الكرتوني نورة على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة الحلقة 11


تدور احداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل نورة، رغبة نورة فى تقديم محتوي مختلف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوم وانستجرام"، وذلك حول المشكلات التي تتعلق بالفتيات، حيث طلبت منها المدرسة الخاصة بها وتدعي رضوي ان تقوم بعمل فيديوهات مميزة من خلال السوشيال ميديا لمساعدة اصدقائها على وشجعها اهلها على القيام بذلك.

 

وخلال أحداث الحلقة 11، تستقبل “نورة” رسالة من مجهول لديه مشكلة ما وطلب منها مساعدته داخل المدرسة، وهو ما دفعها اللى التحدث مع والدتها حول الأمر.

 

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تجسيد شخصيات مسلسل الكرتون نورة، كل من يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

يأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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