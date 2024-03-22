الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد اعادة مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 11

روجينا مسلسل سر إلهي
روجينا مسلسل سر إلهي

أوشك مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا على الانتهاء حيث ينتمي لنوعية الأعمال ذات 15 حلقة والذي شهد خلال حلقاته السابقة نجاح كبير وردود أفعال قوية من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

 

مسلسل سر إلهي مواعيد إعادة الحلقة 11

وعرضت الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي مساء أمس الخميس والتي شهدت تصاعد كبير في الأحداث وذلك عبر قناة cbc العامة وقناة cbc drama ومن المقرر أن تعاد الحلقة في التوقيتات التالية

قناة CBC

  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. 

قناة CBC DRAMA

  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا.

 

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مسلسل سر إلهي تفاصيل احداث الحلقة 11

وكشفت الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي فشل محاولة قتل نصرة التي تجسدها النجمة روجينا بالسم على يد “نهى” التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي زوجة “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت.

كما شهدت الحلقة 11 القبض على “رحمة” التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين في جريمة قتل “وليد” الشخص التي كانت على علاقة غير شرعية معه.


مسلسل سر الهي موعد عرض الحلقة 12

الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي تعرض مساء اليوم الجمعة عبر قناتي cbc العامة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وcbc دراما في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء بالإضافة إلى منصة watch it الرقمية.


مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة الثانية عشر
 

  • قناة cbc العامة
  • قناة cbc drama
  • منصة watch it الرقمية.

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قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.


ابطال وصناع مسلسل سر إلهي


مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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