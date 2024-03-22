الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بلبع" تتفقد مواقف المحمودية لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف بمركز المحمودية للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات، وذلك بحضور اللواء عبدالمنعم السبيعى المدير التنفيذى لمشروع المواقف، والمهندس على زيد  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية. 

عدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين

والتقت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عددا من الركاب داخل مجمع المواقف واطمأنت منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين تعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط، وتم خلال الجولة بمركز المحمودية ضبط عدد من مواقف السيارات العشوائية، حيث أمرت الدكتورة نائب المحافظ بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار متابعة انتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دوريًا على مدار اليوم لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتفعيل غرفة العمليات فى جميع مدن المحافظة لضمان سير العمل بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات، من أجل استقبال شكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل مثل "صوتك مسموع" والخطوط الساخنة، وتم تخصيص ارقام الخط الساخن 144، 16528 بالإضافة إلى تليفون إدارة المواقف ٣٢٠٣٣٣ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

 

تعريفة الأجرة محافظة البحيرة دمنهور الدلنجات كوم حمادة

مواد متعلقة

رئيس مدينة كوم حمادة بالبحيرة يشدد على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف دمنهور.. وإعلان تعريفة الركوب الجديدة

بتكلفة 12.75 مليون جنيه.. افتتاح 7 مساجد جديدة في 5 مدن البحيرة

أرقام الإبلاغ عن الزيادة غير المبررة فى تعريفة الركوب بالبحيرة

وكيل "صحة البحيرة" يكرِّم الأمهات المثاليات من العاملات بمستشفيات وإدارات المحافظة

فوز 4 مستشفيات من البحيرة بجوائز المنظمة العالمية للجلطات المخية

إصابة 8 عمال فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

التحالف الوطنى بالبحيرة: توزيع 2000 وجبة إفطار ساخنة عن طريق طرق الأبواب

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة بتقنية HD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟