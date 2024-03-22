"بلبع" تتفقد مواقف المحمودية لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف بمركز المحمودية للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وانتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات، وذلك بحضور اللواء عبدالمنعم السبيعى المدير التنفيذى لمشروع المواقف، والمهندس على زيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية.

عدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين

والتقت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عددا من الركاب داخل مجمع المواقف واطمأنت منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين تعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط، وتم خلال الجولة بمركز المحمودية ضبط عدد من مواقف السيارات العشوائية، حيث أمرت الدكتورة نائب المحافظ بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار متابعة انتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دوريًا على مدار اليوم لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع استمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتفعيل غرفة العمليات فى جميع مدن المحافظة لضمان سير العمل بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات، من أجل استقبال شكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل مثل "صوتك مسموع" والخطوط الساخنة، وتم تخصيص ارقام الخط الساخن 144، 16528 بالإضافة إلى تليفون إدارة المواقف ٣٢٠٣٣٣ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.