الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بابا جه الحلقة 12.. أكرم حسني يواجه زوجته في قاعة الفرح

بابا جه
بابا جه

كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بابا جه الذي يخوض بطولته النجم أكرم حسني عدد من الأحداث الكوميدية الشيقة والمهمة والمعروض عبر قناة DMC الفضائية.

وكشفت الحلقة 12 بعد محاولات كثيرة للإيقاع بهشام الذي يجسد دوره أكرم حسني عن مواجهته لزوجته “ولاء” التي تجسد دورها الفنانة نسرين أمين في قاعة الفرح، بعدما وافق على تمثيل دور والد عروسة مسجون والدها في قضية مخدرات، ولكن لم تكن ولاء تعرف بذلك، فظنّت أنه هو الذي يتزوّج عليها.

وانتهت الحلقة 12 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني بلحظة درامية بينهما وهما ينظران لبعضهما، بينما يحاول هشام كتم دموعه.

ومن المتوقع أن تتضمن الحلقات القادمة لحظات مواجهة بين هشام وولاء، يصرّح لها فيها عن مشروعه بابا جه، الذي بدأ بسبب حادثة سيارته، وأن الأمر كله كدبة وتراكمت بسبب شعوره بالمسؤولية تجاه أسرته، فهل ينتهي زواجهما بسبب هذه الكذبة، أم أن ولاء سوف تتفهّم الأمر؟.

مسلسل بابا جه قنوات العرض

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يعتمد الأب على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيم ضرورية في مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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