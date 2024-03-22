مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. القبض على روجينا في حالة تلبس خطف فتاة

مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل "سر إلهي" الذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمعروض عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية، أحداثا مثيرة.

مسلسلات رمضان

وبدأت الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي بالقبض على نصرة التي تجسد دورها النجمة روجينا في حالة تلبس بتهمة خطف “حلا” التي تجسد دورها الفنانة الشابة مريم أشرف زكي اثناء ذهابها إلى المكان الذي تخفي فيه “حلا” وفور وصولها إلى المكان تم القبض عليها في حالة تلبس وهي تتحدث مع حلا.

ولكن المفاجأة هي قيام حلا بنفي تهمة خطفها من قبل نصرة، وتبرئتها لتخرجها من قضية خطفها في مفاجأة صادمة لوالدها سراج الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، ووالدتها “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم.

مسلسل “سر إلهي” بطولة النجمة روجينا ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك في بطولته بجانب الجمة روجينا كل من الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.