روجينا لـ"الدستور": أحب تقديم دور المرأة القوية.. ونصرة لمست قلوب الجمهور

أعربت النجمة روجينا عن سعادتها بردود الأفعال القوية التي حققتها بـ مسلسل سر إلهي والمعروض حاليا ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 عبر قنوات سي بي سي الفضائية.

تصريحات روجينا عن مسلسل سر الهي

وقالت روجينا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن فكرة المسلسل مختلفة وتحمست لها عندما قرأت سيناريو العمل الذي أبدع في كتابته المؤلف أمين جمال ويعتبر من أفضل السيناريوهات التي قرأتها على مدار مشواري الفني مشيرة إلى أن سيناريو العمل كتب ببراعة شديدة وتسلسل أحداثه مثير وليس فيه نوع من الرتابة أو الملل بل بالعكس يجعل المشاهد ينتظر مع نهاية كل حلقة مشاهدة الحلقة الجديدة لمعرفة ماذا يحدث كما أن السبب الثاني والرئيسي الذي دفعني للتعاقد على العمل وهو تكرار التعاون مع المخرج المتميز رؤوف عبد العزيز.

وأضافت أحب تقديم شخصية المرأة القوية وليست الوضعية وشخصية نصرة التي أقدمها خلال الأحداث متواجدة في معظم البيوت المصرية والعربية وأحداثه تشابه جزء من الواقع الأليم والظلم الذي يتعرض له الإنسان من أقرب الأشخاص له بجانب ظلم من ليسوا من دمه، كما جذبني الرسالة التي نقدمها للجمهور وهي حرفة أخذ الحق من ظلم الحياة فالعمل رسالة قوية لنصرة المرأة وعندما قرات السيناريو وقعت في حب وعشق هذة الشخصية وشعرت بأنني لابد من أن اطرح قضيتها للجمهور لتصديقي كل ما مرت به في حياتها.

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مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة 15

وتعرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوم الإثنين المقبل حصريا على شاشة قناة CBC العامة وCBC دراما في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



أبطال وصناع مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.