مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. "نصرة" توافق على طلب عودة "سعد" لها

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تصاعد كبير في وتيرة الأحداث بشكل مثير واحتوت الحلقة على العديد من المشاهد الهامة التي جمعت جميع أبطال العمل مع اقتراب انتهاء المسلسل وعرض الحلقة الأخيرة.

مسلسلات رمضان 2024

وخلال الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي جمع مشهد بين “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت وبين “نصرة” التي تجسد دورها الفنانة روجينا داخل منزلها وتبلغه بأنها وافقت على طلبه الذي أبلغها به في الحلقة 12 وهو رغبته في العودة إليها وإنه ندمان على طلاقها.

مسلسل سر إلهي

وأبدت “نصرة” موافقتها لـ"سعد" على العودة له ولكن في حال تنفيذة شرطان لها الأول هو إبلاغ زوجته الحالية “نهى” التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي وإنها تأتي إلها تطلب منها الموافقة على زواجها منها مما جعل “سعد” في صدمة كبيرة لكنه وافق على الشرط فيما رفضت الإفصاح عن الشرط الثاني إلا في حال تنفيذ الشرط الأول.

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك في بطولته بجانب الجمة روجينا كل من الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل “سر إلهي” بطولة النجمة روجينا ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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