مسلسل حق عرب الحلقة 12.. "عرب" يخبر حنان بشكوكه في "عبدربه"

مسلسل "حق عرب" الحلقة 12.. برفض عرب السويركي الحصول على نسبته في صفقة الآثار الأخيرة مع عبد ربه، ويبلغه انه حدد موعد زفافه على “حنان” ليكون الأسبوع المقبل.

تدخل “أنغام” في حالة من الحزن الشديد بعد علمها بموعد زفاف “عرب و”حنان".

مسلسل حق عرب الحلقة 12

يدور حوار بين “عرب” وحنان" حيث يبلغخا بشكوكه في "عبد ربه" وعلاقته بوفاة والده، خاصة أنه كان شاهدًا على انتقام “عبد ربه” من أعدائه بالحرق بالطريقة ذتها التي توفي بها والده.

ويقوم عبدربه بالذهاب مع عرب السويركي الى احد رجال الاعمال الكبار، الذي يفاجىء انه يعرفه جيدا، فيما تدخل انغام التي تجسد شخصيتها كارولين عزمى في حالة انهيار كبير، وتدخل عليها والدتها وتحكي لها تفاصيل حزنها بسبب زواج عرب السويركي من حنان الاسبوع المقبل وتشعر وفاء بحالة حزن بسبب عدم حبه لابنتها .

مسلسل حق عرب الحلقة 12

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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