الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عرض الأفلام الفائزة بالدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية بمركز الثقافة السينمائية

القومي للسينما
القومي للسينما

يُقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، عروضًا للأفلام الفائزة بجوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته الـ25 برئاسة الناقد السينمائي، عصام زكريا.

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وفي بداية الحفل يتم عرض برومو خاص للاحتفال بدورة اليوبيل الفضي للمهرجان، يعرض خلاله العديد من الفعاليات وجمهور ورؤساء الدورات السابقة للمهرجان. 

وتأتي هذه العروض استكمالًا لعروض المهرجان التي أُقيمت بمحافظة الإسماعيلية والتي ستُقام على مدار 4 أيام متتالية بمقر المركز.

عروض فعاليات "القومى للسينما"

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الفعاليات يوم الإثنين الموافق 25 مارس بعرض فيلم (حياة ذهبية) إخراج بوبا كارسانجار  -بوركينافاسو وفيلم ( الصورة العائلية ) للمخرجة ليافيد اكوفيتش من كرواتيا -إيطاليا.

ويعرض الثلاثاء 26 مارس أفلام (الإله امرأة) للمخرج أندريس بيروت فرنسا - سويسرا، وفيلم (مار ماما) إخراج مجدي العمري من فلسطين.

كما يعرض يوم الأربعاء 27 مارس كل من فيلم (كازابلانكا) للمخرج إدريانوفاليريو من فرنسا- إيطاليا، وفيلم (عن أشياء لا أعرفها) للمخرج كريم ندا من مصر، وفيلم (البديل) للمخرج مازن فوزي من مصر، وفيلم (أيوب) للمخرج أجود عبد جرادات من فلسطين.

وتختتم فعاليات البرنامج يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ويعرض خلاله أفلام (عيسي) للمخرج مراد مصطفي - من مصر، وفيلم (أحمر) للمخرج جميلة ويفي - مصر، وفيلم (مطاردة الشمس والشط) للمخرجة أنا بيلانكوف من كرواتيا، وفيلم (مرارة) للمخرجة نادية جولدمان من روسيا، وفيلم (نهاية رحلة) للمخرج تشوي مينهو من كوريا الجنوبية وفيلم(المدرسة القديمة) للمخرج عبدالله الخميسي من السعودية.

ومن المقرر أن يفتتح الفعاليات د. حسين بكر، والناقد السينمائي عصام زكريا بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين.

وتُقام الفعاليات في الثامنة مساءً بمقر "الثقافة السينمائية"، تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

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