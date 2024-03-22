موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى

يحقق مسلسل حق عرب حالة رواج كبيرة ونجاحا جماهيريا، جعل المشاهدين يبحثون عن مواعيد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يعرض الحلقة الـ12 من أحداثه اليوم الجمعة على قناة أون.



مسلسل حق عرب مواعيد إعادة الحلقة 11

تعرض إعادة الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حق عرب على قناة أون وأون دراما في تمام الحادية عشرة صباحا.



مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 11

بدأت الأحداث بتطليق الغرباوي لزوجته رضا وفاء مكي، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب محاولة حنان الانتحار.

وفي مشهد آخر، قام عبد ربه بحرق ودفن جثامين اللصوص الذين تجرأوا عليه وحاولوا سرقة الآثار.

فيما بدأت قصه حب بين كارولين عزمي “أنغام” وعرب السويركي الذي يقدم شخصيته العوضي.

نقلت سيارة الإسعاف “حنان” إلى أقرب مستشفى، لإنقاذها من الموت بعد أن قامت بتقطيع شرايين يدها.



مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشرة من المسلسل مساء اليوم الجمعة على قناة أون وأون دراما في تمام الثانية عشرة والعاشرة على التوالي، كما يعرض قبلهما بنصف ساعة على منصة واتش إت.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة الثانية عشرة



قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.



أبطال مسلسل حق عرب

ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.