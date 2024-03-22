الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الفنون الشعبية" تخطف أنظار جمهور "هل هلالك" فى ليلته الرابعة

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج بالاوبرا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلقت فعاليات الليلة الرابعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

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وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمجموعة من الفقرات الفنية المتميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمري، منها "الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، الحصان، العصا، التنورة، البمبوطية" والتي حازت على إعجاب جمهور المسرح.

عروض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية

كما شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بباقة متنوعة من فقرات السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه، منها "التوازن على الكراسي، المطبخ الصينى، الحبال، المهرج، الساحر"، وذلك تحت إشراف الفنانة ليلى الجوهري، وقد تفاعل الجمهور بمختلف الأعمار مع فقرات السيرك المشوقة.

واعتاد البيت الفني للمسرح المشاركة في برنامج "هل هلالك"، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج "هل هلالك".

وانطلاقًا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يقدم برنامج هل هلالك "ركن الطفل" الذى يشمل ورش رسم وأشغالًا فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يوميًا طوال فترة إقامة البرنامج.

يُشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانًا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" في نسخته الثامنة حتى يوم الإثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان.

جانب من فعاليات البرنامج بالاوبرا
جانب من فعاليات البرنامج بالاوبرا
جانب من فعاليات البرنامج بالاوبرا
جانب من فعاليات البرنامج بالاوبرا
جانب من فعاليات البرنامج بالاوبرا
جانب من فعاليات البرنامج بالاوبرا
نيفين الكيلاني الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور نيفين الكيلاني الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة

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