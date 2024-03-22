حلا شيحة لـ"الدستور": "إمبراطورية ميم" فكرة أحببتها قديمًا وعشقت تقديمها

عبّرت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على مسلسلها الجديد "إمبراطورية ميم"، مع الفنان خالد النبوي، مؤكدة أن العمل يقدم حالة فنية جيدة القيمة.

وقالت حلا شيحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، حول تفاصيل مشاركتها في العمل: "العمل ملىء بالتفاصيل المشجعة لأي فنان للاشتراك فيه، ولعل أبرزها فريق العمل بداية من الفنان خالد النبوي والمخرج محمد سلامة، ورواية إحسان عبدالقدوس التي أحببتها قديما وعشقت فكرة تقديمها للجمهور في رمضان، كما أن هناك شركة إنتاج محترمة تقدم لأي فنان ما يحتاجه من تفاصيل تساعده على الظهور بشكل جيد جدا".

وعن الاختلاف بين المسلسل والفيلم أكدت حلا: "الاختلافات واضحة وسيراها الجمهور خلال عرض العمل وحلقاته المقبلة، فهي مليئة بالتفاصيل الحياتية اليومية التي ترصد علاقات متشابكة وقصصا من الواقع الذي يخص الشباب والمراهقين والكبار في إطار حدوتة حلوة مكتوبة ومصورة بشكل جيد للغاية" .

كانت قد تصاعدت الأحداث بشكل كبير خلال الحلقة 11 من مسلسل "إمبراطورية ميم" بشكل مفاجئ، إذ قامت منى مختار أبوالمجد (هاجر السراج) بزيارة جارتهم وصديقة والدها مي (حلا شيحة) في منزلها لكي تطلب منها بمنتهى الحزم والجدية الابتعاد عن والدها مختار أبوالمجد (خالد النبوي) بدافع غيرتها عليه ضمن أحداث الحلقة الحادية عشرة من المسلسل الرمضاني "إمبراطورية ميم" الذي يعرض حاليًا على قناة دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It الرقمية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية للكاتب والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة معاصرة تتماشى مع الجيل الحالي.

بطولة: النجم خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحا، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة: نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ويارا عزمى ونورهان منصور، والأطفال: آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.