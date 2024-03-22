الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 11 | هاجر السراج تعلن الحرب على حلا شيحة من أجل والدها

هاجر السراج فى إمبراطورية
هاجر السراج فى إمبراطورية ميم

توالت أحداث الحلقة 11 لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والذي يعرض حصريا على شبكة قنوات dmc.

 

إمبراطورية ميم الحلقة 10 هاجر السراج تطلب من حلا شيحة الابتعاد عن والدها 

تصاعدت الأحداث بشكل كبير خلال الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم  بشكل مفاجىء، إذ قامت منى مختار أبو المجد (هاجر السراج) بزيارة جارتهم وصديقة والدها مي (حلا شيحة) في منزلها لكي تطلب منها بمنتهى الحزم والجدية الابتعاد عن والدها مختار أبو المجد (خالد النبوي) بدافع غيرتها عليه  ضمن أحداث الحلقة الحادية عشر من المسلسل الرمضاني إمبراطورية ميم الذي يعرض حاليًا على قناة دي ام سي بالتوازي مع منصة Watch It الرقمية.

 

إمبراطورية ميم الحلقة 11.. هاجر السراج فى مواجهة مع والدها بسبب حلا شيحة 

بعد انتهائها من مقابلة جارتهم، وفي عودتها إلى البيت، دخلت منى في مواجهة جديدة مع والدها مختار أبو المجد (خالد النبوي)، حيث تفاجئه بأنها قد ذهبت إلى جارتهم مدام مي (حلا شيحة)، لتبعدها عنه، ليصدمها برد فعله العنيف قائلاً لها "مش هعاقب آنسة عندها 22 سنة بتتصرف بعقل طفلة عندها 10 سنين".

 

وبعد ان زادت حدة حديثها معه أن تطرح عليه سؤالاً استنكارياً إذ سألته "زعلان أوي عليها؟"، فيجيبها مختار أبو المجد إجابة مؤثرة، قائلاً "أنا زعلان عليكي إنتي .. إنتى مقامك كبير أوي، أرقى وأهم من كده بكتير". وهو ما يجعلها تبوح له وهى باكية عن ما بداخلها من مشاعر مؤلمة تجاه هذه العلاقة وبكونها مثل الكثير من الفتيات اللاتي تتألمن عندما يجدن والدهن الأرمل يدخل في علاقة عاطفية مما يجعلهن يشعرن بعدم الاهتمام و يثير ذلك داخل قلوبهن مشاعر الغيرة والضيق.
 

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، والمسلسل رؤية درامية الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة معاصرة تتماشى مع الجيل الحالي.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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