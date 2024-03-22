الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الأولى على قناة ON

مليحة
مليحة

أعلنت قناة اون عن تفاصيل مواعيد عرض مسلسل مليحة على شاشتها في شهر رمضان الجاري.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

وكتبت القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام وإكس قائلة: "انتظروا مسلسل مليحة بدءًا من 16 رمضان الساعة 11:30 مساء في رمضان شهر الفرحة على شاشة ON".

قنوات عرض مسلسل مليحة

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثاني من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، وأطلقت قناة on البوستر الخاص لمسلسل "مليحة" وتدور أحداث العمل حول القضية الفلسطينية.

 

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قصة مسلسل مليحة


مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟


أبطال مسلسل مليحة الحلقة الاولى 


يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويعرض في رمضان على قناتي الحياة وON و سي بي سي .

كان قد تصدر مسلسل مليحة تريند البحث عبر موقع “جوجل”، عقب إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة WATCH IT الرقمية.

 

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