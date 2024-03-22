الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدًا.. الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح تحيى الليلة السادسة من "هل هلالك"

هل هلالك
هل هلالك

تنطلق غدًا السبت، فعاليات الليلة السادسة من برنامج "هل هلالك"، الذي يقيمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الثامنة والنصف مساءً، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

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ويُقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفلًا موسيقيًا غنائيًا لفرقة المركز الموسيقية، يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغاني الدينية، بجانب باقة من الأغاني الرمضانية التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، يتغنى بها كل من الفنانة أنغام مصطفى، الفنان أحمد محسن، الفنانة هند عمر، والفنان زياد هاني فرحات من ذوي الهمم.

عروض البيت الفنى للمسرح

كما يشارك البيت الفني للمسرح، كما هو معتاد كل عام، في برنامج "هل هلالك"، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة 15 ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج "هل هلالك".

وانطلاقًا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج "هل هلالك" ركن الطفل، الذي يشمل ورش رسم وأشغالًا فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضًا يوميًا طوال فترة إقامة البرنامج.

ووافقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على تقديم البرنامج مجانًا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" في نسخته الثامنة حتى يوم الإثنين الأول من إبريل الموافق 22 رمضان.

وزيرة الثقافة هل هلالك خالد جلال المخرج خالد جلال مركز الهناجر للفنون مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

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