الجمعة 22 مارس 2024
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فن

بعد عرض الحلقة 11.. مسلسل "حق عرب" وأحمد العوضى الأكثر بحثًا ويتصدران الترند

أحمد العوضي في مسلسل
أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

تصدر مسلسل "حق عرب" من بطولة النجم أحمد العوضي مؤشرات البحث في محرك "جوجل"، وذلك عقب عرض الحلقة الـ11 من المسلسل وتزامنًا مع عرض العمل في حلقته الثانية عشرة والمنتظر أن يتم عرضها اليوم في تمام العاشرة مساءً على "أون دراما".

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وحقق العمل حالة رواج كبيرة على كل الأصعدة بعد العديد من المشاهد التي أتقنها صناع المسلسل التي كان أبرزها مشاهد دينا فؤاد التي تجسد شخصية حنان أمام عرب السويركي الذي يجسد شخصيته بطل العمل أحمد العوضي.

أحداث الحلقة الـ11

بدأت الأحداث بتطليق الغرباوي لزوجته رضا وفاء مكي، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب محاولة حنان الانتحار.

وفي مشهد آخر، قام عبدربه بحرق ودفن جثامين اللصوص الذين تجرأوا عليه وحاولوا سرقة الآثار.
فيما بدأت قصه حب بين كارولين عزمي "أنغام" وعرب السويركي الذي يقدم شخصيته العوضي.

نقلت سيارة الإسعاف "حنان" إلى أقرب مستشفى، لإنقاذها من الموت بعد أن قامت بتقطيع شرايين يدها.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.


أبطال مسلسل حق عرب

ويحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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