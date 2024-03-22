صُناع «مليحة» يواصلون التصوير فى «لوكيشن طرابلس ومعبر السلوم»

على قدم وساق يواصل الشقيقان عمرو وشريف عرفة تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل «مليحة»، الذى يدور حول فتاة فلسطينية تحاول العودة إلى قطاع غزة عن طريق مصر، فى إطار من الدراما والتشويق، مع وجود خط رومانسى خلال الأحداث.

وانتهى صناع مسلسل «مليحة» من بناء ديكور كامل يجسد مدينة طرابلس الليبية، إلى جانب آخر يمثل معبر السلوم، وهما الموقعان الجارى التصوير فيهما حاليًا بقيادة عمرو عرفة، بالتزامن مع الوحدة الإخراجية الثانية بقيادة شريف عرفة.

وقاد بناء هذه الديكورات، قبل انطلاق عرض العمل فى موسم رمضان الجارى، مهندس الديكور فوزى العوامرى، الذى قدم شكلين يقتربان من مدينة طرابلس ومعبر السلوم فى الواقع.

وجرى تصوير «مليحة» فى أكثر من موقع تصوير داخلى، أبرزهما «حى القلعة» بمدينة الإنتاج الإعلامى، بجانب استديوهات «المغربى» و«أمواج»، وبعض المناطق الصحراوية التى تتماشى مع مضمون قصة العمل، الذى تدور بعض أحداثه فى المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا. ويسعى صناع المسلسل لتصوير أكبر عدد من الحلقات، مع بدء عرض العمل فى النصف الثانى من شهر رمضان الجاري، على قناتى «ON» و«CBC»، إلى جانب منصة «Watch IT».

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة «مليحة» الفلسطينية، التى غادرت فلسطين المحتلة عقب أحداث «الانتفاضة الثانية»، لتستقر لعدة سنوات فى ليبيا، وبعد أحداث ٢٠١٢ تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضى المصرية، حيث يقابلون ضابط حرس الحدود المصرى «أدهم»، الذى يجسد شخصيته الفنان دياب، فتنقلب حياة كل منهم رأسًا على عقب.

ويتكون «مليحة» من ١٥ حلقة، وهو تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة «DS+»، ويشارك فى بطولته كل من: دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكى، والفلسطينية سيرين خاص، وأمير المصرى، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، ومروان عايش، ومروة أنور، وحنان سليمان.