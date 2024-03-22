الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عقب نجاحه في الحشاشين..أحمد عيد : لا يوجد شخصية تاريخية أتمنى تقديمها

احمد عيد
احمد عيد

ردود أفعال إيجابية للغاية يقدمها النجم أحمد عيد  ضمن حلقات مسلسل الحشاشين الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني محققا نجاحا كبيرًا، فيقدم الفنان الكبير شخصية زيد بن سيحون الذراع الأيمن لحسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين .

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وعقب نجاح عيد في تقديم الشخصية التاريخية علق في تصريحات لـ"الدستور" أن الشخصية التاريخية التي يود تقديمها قائلًأ: "لا يوجد أي شخصية بعينها أتمنى تقديمها، لكن إذا عرض عليا شخصيات جيدة ومكتوبة بطريقة إبداعية تجعلني أتحمس لها، بالتأكيد سأقدمها، فأكثر ما يهمني طوال الوقت هو المضمون نفسه وصناع العمل، ولا أفكر في شخصية بعينها لكن ما يشغلني هو الشخصية المكتوبة بأحساس المؤلف، والتي إذا كانت جيدة تصل إلى قلبي وعقلي وأوافق على تقديمها".

وعن سؤاله حول هل يتابع أعمال رمضان هذا العام قال: "بالتأكيد أنا من الناس التي تشاهد الأعمال الجديدة، فهذا شغلنا ويجب أن نتابعه وأن نتابع أعمال الزملاء حتى نتعلم من بعض ونستفاد بكل الطرق من بعض، وهذا أمر طبيعي للغاية، وخلال رمضان الحالي هناك الكثير من الأعمال الجيدة التي سأشاهدها بالتأكيد، خاصة وأننا انتهينا من تصوير المسلسل وأصبحنا نتابع ردود الأفعال عليه بشكل يومي" .

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12 

يعرض مسلسل "الحشاشين" الحلقة 12 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشرة

تذاع أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة 12 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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