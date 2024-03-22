الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

من 29 جنيهًا إلى 132.. تعرف على أجرة المواصلات بين السويس وباقى المحافظات

أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالسويس عقب تحريك الوقود

التعريفة معلقة داخل
التعريفة معلقة داخل موقف السويس

شهدت تعريفة المواصلات بين محافظات الجمهورية زيادة ترتبت على تحريك سعر المحروقات.

وأعلنت محافظة السويس زيادة تعريفة المواصلات الداخلية وبين السويس والمحافظات الأخرى، بنسبة تتناسب مع زيادة اسعار البنزين والسولار.

زيادة التعريفة 

وكلف محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر لواء عبدالعظيم محمد رئيس لجنة الإشراف على المواقف بتحديد تعريفة أجرة السيارات التي تنقل الركاب من وإلى السويس.

الأجرة بعد الزيادة 

وحصلت الدستور على بيان بتعريفة الأجرة الجديدة بعد الزيادة بالتزامن مع وصوله موقف المحطه الإقليمية لنقل الركاب، وجاءت على النحو التالي:

من السويس إلى المرج 36 جنيها، من السويس إلى المنيب 43 جنيها، من السويس إلى الإسماعيلية 29 جنيها، من السويس إلى بورسعيد 60 جنيها، من السويس إلى الزقازيق 56 جنيها، من السويس إلى المنصورة 69 جنيها، من السويس إلى طنطا 69 جنيها، من السويس إلى الإسكندرية 132 جنيها، من السويس رأس سدر 36 جنيها، من السويس أبورديس 60 جنيها، السويس إلى الطور 86 جنيها، السويس إلى نويبع 132 جنيها، من السويس إلى كاترين 90 جنيها، من السويس  إلى رأس غارب 82 جنيها، من السويس إلى الغردقة 132 جنيها، من السويس إلى بني سويف 63 جنيها، من بورتو السخنة إلى المرج 44 جنيها.

وأكد محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر على نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان والسكرتير العام متابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وقال مصدر بمحافظة السويس في تصريح خاص، لـ"الدستور"، إن أجرة المركبات بالبنزين زادت بنسبة 10%، بينما زادت أجرة المركبات التي تعمل بالسولار 15% من سعرها السابق على تحريك أسعار المحروقات.

وتابع المصدر أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى بشأن أي تجاوزات أو زيادة عن التعريفة المقررة.

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السويس التعريفة تعريفة المواصلات زيادة البنزين

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