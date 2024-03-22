الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

من وإلى كل المواقف.. تعريفة الركوب الجديدة فى محافظة السويس

تعريفة المواصلات
تعريفة المواصلات في السويس

وزعت لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة السويس، منشورات على كل مواقف سيارات الأجرة، توضح تعريفة كل خط من خطوط المواصلات، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس. 

وحصلت "الدستور" على بيان بأسعار خطوط المواصلات التي تنقل الركاب بين أحياء السويس الخمسة ومناطقها الداخلية على النحو التالي: 

موقف الأتوبيس القديم

الأربعين-الملاحة جنيه ونصف، الأربعين-الألبان 2 جنيه.

موقف المحطة الإقليمية - داخلى

الأربعين-لموشي 2 جنيه، المحطة الإقليمية-التوفيقية-الرحاب-الكوثر 2 جنيه، المحطة الإقليمية-عدلي منصور 2 جنيه، المحطة الإقليمية-النهضة 2 جنيه.

موقف مصنع الثلج

 الأربعين-العبور جنيه ونصف، الأربعين-24 أكتوبر 2 جنيه، الأربعين-المميز 2 جنيه، الاربعين حي الكويت جنيه ونصف.

 

 موقف الصباح

 الصباح الأتكة 5 جنيهات، الصباح الادبية 5 جنيه، الصباح اميجو 10 جنيهات، الصباح السخنة 20 جنيها، الصباح بورتو - الزعفرانة 35 جنيها.

 موقف الشهداء 

الأربعين  الموقف - السلام 3 جنيهات ونصف، الأربعين-الإسعاف 2 جنيه، السلام الإسعاف جنيه ونصف، الأربعين السماد الصفا 3 جنيهات ونصف.

موقف بورتوفيق

 الأربعين بورتوفيق 2 جنيه، الأربعين حوض الدرس 2 جنيه، الأربعين الأمل 2 جنيه، الأربعين المستقبل 2 جنيه، الأربعين الصباح 2 جنيه، الأربعين فيصل 2 جنيه، الأربعين السويس جنيه ونصف، الأربعين السادات جنيه ونصف.

موقف الأنصارى 

الأنصاري قرية عامر 3 جنيهات، الأنصاري-العمدة / أبو حسين 5 جنيهات، الأنصاري الشلوفة 5 جنيهات، الأنصاري كبريت 9 جنيهات ونصف، الأنصاري جنيفه 8 جنيهات ونصف، الأنصاري قرية الرائد 5 جنيهات، الأنصاري السيد هاشم 2 جنيه، الأنصاري الهيشة 2 جنيه.

كانت محافظة السويس قد أعلنت اليوم الجمعة رفع تعريفة المواصلات بنسبة تتراوح بين 10% و15% وتابعت التزام السائقين بالتعريفة الجديدة من خلال جولات ميدانية.

تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
تعريفة المواصلات في السويس
سعر أسعار تعريفة أجرة المواصلات المواصلات

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محافظة السويس ترفع تعريفة المواصلات بنسبة تتراوح بين 10 و15%

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