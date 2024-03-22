محافظة السويس ترفع تعريفة المواصلات بنسبة تتراوح بين 10 و15%

أعلنت محافظة السويس، اليوم الجمعة، رفع تعريفة المواصلات بنسبة تتراوح بين 10% و15% بعد تحريك أسعار المحروقات.

منشورات بالمواقف

وكلف محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، لجنة الإشراف على المواقف بطباعة منشورات توضح أسعار المواصلات بعد رفع التعريفة وتوزيعها على جميع المواقف بمختلف أحياء المحافظة.

وقال مصدر بمحافظة السويس في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن أجرة المركبات بالبنزين زادت بنسبة 10%، بينما زادت أجرة المركبات التي تعمل بالسولار 15% من سعرها السابق على تحريك أسعار المحروقات.

وتابع المصدر أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى بشأن أي تجاوزات أو زيادة عن التعريفة المقررة.

غرفة عمليات لمتابعة المواقف

كلف المحافظ القيادات التنفيذية نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان، والسكرتير العام خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد أحمد وزيري، ورئيس لجنة الإشراف على المواقف لواء عبدالعظيم محمد، بمتابعة المواقف من خلال جولات ميدانية.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات في التعريفة، وستتعامل بكل حسم مع أي تجاوز من أي طرف.

تحركات أسعار المحروقات في العالم:

متوسط سعر بيع السولار في العالم 1200 دولار للطن.

ارتفاع البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.1 دولار للجالون.

الإمارات ترفع أسعار بنزين 98 من 3.42 إلى 3.44 درهم.

قطر ترفع سعر لتر الجازولين 91 من 1.90 إلى 1.95 ريال قطري.

سعر بيع السولار في مصر 8.25 جنيه مصري.

تكلفة إنتاج السولار تبلغ 13.25 جنيه مصري.

80 مليارًا قيمة دعم السولار الذي تتحمله الدولة سنويًا.

16 مليار لتر إجمالي الاستهلاك المحلي من السولار سنويًا في مصر.

مصر تحتل المرتبة السابعة في أقل سعر بيع للسولار في العالم.