وكيل "تضامن الاجتماعي" تستقبل الأمهات المثاليات (صور)

الدستور ينشر أسماء الأمهات المثاليات في السويس

استقبلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس، أميمة رفعت، الأمهات المثاليات، تمهيدًا لتكريمهن في احتفالية تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ومحافظ السويس لواء عبد المجيد صقر.

وقالت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، إن وزارة التضامن أبلغت المديرية، أمس أسماءالأمهات المثاليات فور انتهاء المؤتمر الصحفي.

الأم المثالية

وأضافت أن اللجنة العليا بالوزارة اختارت فاطمة السيد منصور محمد، لتكون أم السويس المثالية لعام 2024.

المركزين الثاني والثالث

وأشارت مديرة التضامن أن لجنة اختيار الأم المثالية بالمديرية اختارت أنوار ابو علي إسماعيل لتحصل على المركز الثاني، بينما حصلت منى سعد الدين الصغير على المركز الثالث.

الأم البديلة وأم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

واوضحت “أميمة” للدستور أن فيفي محمد كاشف الجمال حصلت على لقب الأم المثالية تكريما لجهودها في تربية اشقاءها وأبناء اشقاءها، بينما حصلت السيدة وفاء محمود أحمد حسن على لقت الأم المثالية لإبن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وتقول فاطمة السيد منصور إنها فوجئت بحصولها على لقب الأم المثالية رغم إصرار الجمعية الخيرية على ترشيحها فور فتح باب استقبال الترشيحات.

وتروي أم السويس المثالية أن زوجها توفى بعد حوالي أربع سنوات من زواجهما تاركًا لها ولد وبنت، قررت أن تتفرغ لتربيتهما وعملها كمفتش مالي واداري.

وتضيف “فاطمة” أنها ظلت بعملها بأحد أحياء السويس حتى انتقلت للعمل بفرع جامعة قناة السويس،موضحة أنها كانت حريصة أن لا يتعارض عملها مع الاهتمام بتربية وتعليم الأبن والإبنة كونهما أمانة تركها لها زوجها رحمه الله.

وواصلت: رعاية ابنى وابنتى وعملها الحكومي لم تؤثر على توفير جزء من وقتها للعمل الخيري والتطوعي، موضحة أن وفاة زوجها بسرطان الكبد دفعها لتكون إحدى الأعضاء المؤسسين بجمعية رعاية مرضى الكبد في السويس.

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