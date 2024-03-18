الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسست جمعية لرعاية مرضى الكبد وربت ولد وبنت.. أم السويس المثالية المثالية تروي قصتها (فيديو)

أم السويس المثالية
أم السويس المثالية مع ابنائها واحفادها

لم تكن فاطمة تعلم أن قرارها الذي اتخذته منذ 38 عامًا بمواجهة الحياة منفردة وتربية ابنها وابنتها بعد وفاة والدهما، سيقودها للحصول على لقب أم السويس المثالية 2024.

وتقول السيدة فاطمة السيد منصور أنها فوجئت بحصولها على لقب الأم المثالية برغم إصرار الجمعية الخيرية على ترشيحها فور فتح باب استقبال الترشيحات.

وفاة الزوج 

وتروي أم السويس المثالية للدستور أن زوجها توفى بعد حوالي أربع سنوات من زواجهما تاركًا لها ولد وبنت، قررت أن تتفرغ لتربيتهما وعملها كمفتش مالي واداري.

وتضيف السيدة فاطمة للدستور أنها ظلت بعملها بإحدى احياء السويس حتى انتقلت للعمل بفرع جامعة قناة السويس في السويس موضحة أنها كانت حريصة ألا يتعارض عملها مع الاهتمام بتربية وتعليم الابن والابنة لكونهما أمانة تركها لها زوجها رحمه الله.

العمل الخيري والتطوعي

 

وواصلت فاطمة أن رعاية ابنها وابنتها وعملها الحكومي لم تؤثر على توفير جزء من وقتها للعمل الخيري والتطوعي، موضحة أن وفاة زوجها بسرطان الكبد دفعها لتكون إحدى الاعضاء المؤسسين بجمعية رعاية مرضى الكبد في السويس.

وتسطرد الأم المثالية أنها تطوعت بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لايمانها بما تقدمه المبادرة للمستحقين وأنها تشكر الله على عونه في تربية أبناءها وإتمام رسالتها.

وأوضحت السيد فاطمة لـ"الدستور" أن جمعية رعاية مرضى الكبد لم تكن تجربتها الأولى في العام التطوعي، حيث بدأت الانضمام للجمعيات الخيريه عندما كانت في المرحلة الإعدادية متأثرة بنشاط الجمعيات التي تواصلت مع أسرتها ضمن آلاف الأسر المهجرين اعقاب نكسة 1967.

ووجهت أم السويس المثالية الشكر لكن من ساهم في إدخال السرور على الأمهات اللائي كافحن لتربية ابنائهم، وخصت بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت أنها لن تقول له في حفل التكريم سوى عبارة واحدة: “ ربنا يعينك”

إعلان أسماء الأمهات المثاليات 

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني، وجاءت تيسير محمود دهيم محمد من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

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