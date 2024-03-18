الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

التضامن: "التدخل السريع" تعامل مع 98% من البلاغات والاستغاثات

فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن فريق التدخل السريع تعامل مع حوالي 4400 ألف بلاغ واستغاثة، تنوعت بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتدخلات بمؤسسات الرعاية بنسبة إنجاز تصل إلى 98%.

وأكدت وزارة التضامن أن فريق التدخل يعد إحدى أذرع الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وفحص البلاغات التي ترد للفريق، وأيضًا التحقق من تنفيذ سياسة الحماية وتطبيق مدونة السلوك بهدف رفع الكفاءة وتنمية المهارات لتحقيق الدقة والسرعة في إجراء التدخلات.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للبلاغات، فيتم استقبالها من خلال:

البلاغات التي تستقبلها الوزارة من خلال رصد التجاوزات ضد النزلاء بالمؤسسات من المسنين أو الأطفال.

البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439).

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).

 ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى بالشوارع.

وأكدت أن فريق التدخل السريع شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التطورات التى تزيد من كفاءة التعامل مع البلاغات الواردة، وبالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، ومأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية.

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التضامن الاجتماعي التدخل السريع الأطفال والكبار بلا مأوى التضامن مؤسسات الرعاية

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