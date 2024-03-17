الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التحالف الوطنى: مستمرون فى توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية طوال رمضان

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

اعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استمرار توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية فى كافة المحافظات خلال شهر رمضان الكريم.

 

وأضاف أنه تم توزيع نحو 2000 وجبة ساخنة علي الأسر الأكثر احتياجًا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا ضمن حملة إفطار صائم.

 

وأكد أنه تم تقديم مساعدات ل 19.841.510 مليون مستفيد بتكلفة 1.805.631.750 مليار جنيه، تضم 1.752.205 كرتونة مساعدات لمليون أسرة بتكلفة 1.14.833.500 مليار جنيه.

"المؤتمر": التحالف الوطني للعمل الأهلي يقوم بجهود غير عادية في دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه تم تقديم 10.813.770 مليون وجبة بتكلفة 252.184.250 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم 203 ألف كارت وكوبون شراء بتكلفة 81.200 مليون جنيه، و6000 قطعة ملابس ل3000 مستفيد بقيمة 2.100 مليون جنيه، كما تم تقديم إعانات وزكاة ل 178.120 مستفيد بتكلفة 35.624 مليون جنيه.

 

وعن مساعدات غزة، أكد عن إطلاق قافلة مساعدات رمضانية للاشقاء فى غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي لفلسطين الشقيقة.

 

وأكد التحالف عبر موقعه، أن القافلة تضم 300 قاطرة تشمل 3500 طن مواد غذائية، 90 طن البان وحافظات اطفال، 25 طن مياه، 190 طن أدوات ومستلزمات طبية،117 طن ملابس وبطاطين شتوية، 60 طن اكفان ومراتب وخيام، 66 طن منظفات.

 

وأكد التحالف أن هذه المساعدات يشارك فيها عدد من كيانات ومؤسسات ومتطوعي التحالف.

التحالف الوطني وجبة ساخنة الأسر الأكثر المنيا إفطار صائم

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