السبت 16 مارس 2024
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سياسي

"المؤتمر": التحالف الوطني للعمل الأهلي يقوم بجهود غير عادية في دعم القضية الفلسطينية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بجهود غير عادية في دعم القضية الفلسطينية، حيث يواصل التحالف بذل الجهود الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات وتجهيز القوافل الإغاثية من كافة المحافظات لدعم أهالي غزة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود تأتي في إطار تكثيف دور التحالف الإغاثي والإنساني، حيث يمتلك التحالف تاريخ مشرف في دعم القضية، ولعل أخر القوافل تلك التي أطلقها التي تضم 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، 25 طنا من المياه، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية، لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين، كل هذا يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل التحالف.

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وأكد السعيد غنيم، أن التحالف قدم نموذجا كبيرا فى تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، فمنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضى، كان التحالف على قدم وساق سباق ببذل الجهود لدعم القضية، وذلك من خلال المساعدات التى تستهدف تخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء فى قطاع غزة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي من المؤسسات القوية التي تدعم القضية قلبا وقالبا، ويخفف حقا معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق وأثبت قدرته على تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.

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