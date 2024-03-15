نائب رئيس حزب "المؤتمر": كلمة الرئيس السيسى بأكاديمية الشرطة حملت رسائل طمأنة للمصريين

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حملت رسائل مكاشفة ومصارحة وطمأنة للمواطنين بشأن جهود الدولة المصرية لإعادة تصويب المسار الاقتصادي وتحسينه، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة نتيجة التداعيات العالمية خلال الأربع سنوات الماضية، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأحداث فى غزة، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر، والتأكيد على أن الدولة قادرة على تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها، وأنها مستعدة لمواجهة أي تحدٍ في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد لتخطي هذه الصعوبات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين لتخطي هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مسار التنمية والازدهار.

وأشار نائب رئيس حزب "المؤتمر" إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودًا كبيرة لتأهيل البنية الأساسية للوصول إلى آفاق أفضل للدولة المصرية تلبي طموحات المصريين نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، والفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع الإفراج الجمركي عن البضائع الأيام الماضية.

وأضاف: "الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات المشتركة"، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وتسعى جاهدة للمساهمة في حل الصراعات والأزمات الإقليمية.

وشدد نائب رئيس حزب "المؤتمر" على أن موقف الدولة ثابت وقوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس السيسي في كلمته وتأكيده على رفض مصر التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، والتحذير من اتساع رقعة الصراع، وهو ما يحدث الآن في تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما سبق وأن حذَّرت منه مصر مرارًا وتكرارًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين العُزَّل من الأشقاء الفلسطينيين، من خلال مواصلة إسقاط المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.