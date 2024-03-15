الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نائب رئيس حزب "المؤتمر": كلمة الرئيس السيسى بأكاديمية الشرطة حملت رسائل طمأنة للمصريين

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، حملت رسائل مكاشفة ومصارحة وطمأنة للمواطنين بشأن جهود الدولة المصرية لإعادة تصويب المسار الاقتصادي وتحسينه، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة نتيجة التداعيات العالمية خلال الأربع سنوات الماضية، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأحداث فى غزة، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر، والتأكيد على أن الدولة قادرة على تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها، وأنها مستعدة لمواجهة أي تحدٍ في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد لتخطي هذه الصعوبات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين لتخطي هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مسار التنمية والازدهار.

وأشار نائب رئيس حزب "المؤتمر" إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودًا كبيرة لتأهيل البنية الأساسية للوصول إلى آفاق أفضل للدولة المصرية تلبي طموحات المصريين نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، والفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع الإفراج الجمركي عن البضائع الأيام الماضية.

وأضاف: "الرئيس السيسي أكد حرص الدولة على تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات المشتركة"، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وتسعى جاهدة للمساهمة في حل الصراعات والأزمات الإقليمية.

وشدد نائب رئيس حزب "المؤتمر" على أن موقف الدولة ثابت وقوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس السيسي في كلمته وتأكيده على رفض مصر التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، والتحذير من اتساع رقعة الصراع، وهو ما يحدث الآن في تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما سبق وأن حذَّرت منه مصر مرارًا وتكرارًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين العُزَّل من الأشقاء الفلسطينيين، من خلال مواصلة إسقاط المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.

حزب المؤتمر كلمة الرئيس السيسي أكاديمية الشرطة الدولة المصرية تصويب المسار الاقتصادى

مواد متعلقة

عضو التنسيقية: كلمة الرئيس السيسى أكدت حرص الدولة على تصويب مسار الاقتصاد

تفاصيل لقاء مايا مرسى مع وزيرة الخدمة العامة وشئون المرأة فى أستراليا

دراسة توضح خطوات تمكين المرأة وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين

"راعى مصر": توزيع سلع على 3950 أسرة من الأولى بالرعاية خلال رمضان

حزب المصريين: توثيق العلاقات مع هولندا يعزز فرص التعاون بمجالات الطاقة النظيفة

فاديا كيوان تطالب بتفعيل التشريعات الدولية لحماية النساء فى زمن الحروب

وزيرة الدولة لشئون المرأة بليبيا: المرأة الفلسطينية ما زالت هدفًا للانتهاكات والاعتداءات المستمرة

رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية: المواثيق الدولية صمام الأمان لضمان حقوق النساء

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة