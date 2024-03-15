"راعى مصر": توزيع سلع على 3950 أسرة من الأولى بالرعاية خلال رمضان

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة تواصل جهودها خلال شهر رمضان الكريم من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع كراتين سلع غذائية ولحوم ودواجن إلى جانب استمرار قوافلها الطبية المنتشرة بالمحافظات لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في القرى الأكثر فقرًا.

وأضاف المستشار أمير رمزي، في تصريح له، أن المؤسسة تقوم بتوزيع سلع وكراتين على 3950 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق والتعاون مع التحالف الوطني.

وأوضح رئيس مجلس أمناء راعي مصر، أن عيادات المؤسسة المتنقلة وصلت لـ21 محافظة من محافظات الجمهورية من أجل توفير الكشف والعلاج في تخصصات الجلدية والعظام والرمد والنساء والتوليد وتوفير خدمة صحية لأكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا للعلاج.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرًا في كل محافظات الجمهورية.