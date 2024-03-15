عضو التنسيقية: كلمة الرئيس السيسى أكدت حرص الدولة على تصويب مسار الاقتصاد

أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب "مصر أكتوبر"، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية، أوضحت حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأضاف "الباز"، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي أكد، خلال كلمته مع طلبة الأكاديمية، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتصويب مسار الاقتصاد المصري، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية خاصة مع الإفراج الجمركي عن البضائع الأيام الماضية.

وأكد الأمين العام المساعد بحزب "مصر أكتوبر" موقف مصر الثابت والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وللأشقاء، وحرص مصر على التخفيف عن الأشقاء من آثار الحرب، من خلال مواصلة إسقاط المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مصر أكدت مرارًا رفضها للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، وحذَّرت من توسعة رقعة الصراع إلى المنطقة، وهو ما يحدث الآن من تهديدات للملاحة العالمية بالبحر الأحمر، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات للمدنيين العُزَّل.