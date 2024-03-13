الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

إعلام "المصريين": الأعمال الدرامية لـ"المتحدة" حازت على ثقة الأسرة العربية

مسلسلات المتحدة
مسلسلات المتحدة

​أشاد محمد مجدي، أمين إعلام حزب "المصريين" بالسياسة التي تنتهجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في أعمالها الفنية والثقافية، بعد أن حققت رواجًا كبيرًا وردود أفعال واسعة وأصداء إيجابية في مختلف أرجاء الوطن العربي خلال أول أيام عرض الأعمال الدرامية، التي التف حولها الجمهور ليتابع أحداثها المتنوعة بين الاجتماعي والتراجيدي والكوميدي والتشويقي والتاريخي، مؤكدًا أن المتحدة نجحت في تقديم وجبة درامية متكاملة ارتكزت على تحقيق عدد من الأهداف السامية.

وقال مجدي، في بيان اليوم إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمكنت من تحقيق نجاح كبير على مدار السنوات الماضية في قطاع إنتاجها الفني، حيث تنوعت أعمالها بشكل ملحوظ لترضي كافة الأذواق وتخاطب جميع الفئات والعقول، ومع بداية الموسم الدرامي الثقافي في شهر رمضان المبارك استطاعت أعمال المتحدة أن تلهم قلوب وعقول المشاهدين وتستحوذ على اهتمامهم من خلال شخصيات وقصص تعكس واقع الأسرة المصرية والعربية.

أضاف أمين إعلام حزب "المصريين" أن أعمال المتحدة أعادت إحياء الفن المصري الذي اندثر لسنوات طويلة بسبب الأعمال التي لم تلِق بالشعب المصري، ولكن بفضل المتحدة عاد الفن لوجدان الجمهور الذي كان يشتاق لمثل هذه الأعمال التي تحترم ذكاءه وثقافته وفطنته، لافتًا إلى أن ما تناقشه هذه الأعمال من قضايا هامة ورسائل إنسانية سامية شَكّل وجدان جمهور الوطن العربي وارتقى بالوعى الفكري لدى المواطنين وأصقل مهارات النشء وطور مهاراتهم وعقولهم ما يعزز الهوية الوطنية لديهم من سن مبكرة.

وأوضح أن الشركة المتحدة أصبحت لها إسهامات إيجابية واضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية والمصرية ولنا في مسلسل "مليحة" عبرة وعظة خاصة أن الوطن العربي ينتظره على أحر من الجمر لمناقشته القضية الفلسطينية، فضلًا عن عملها على التصدي لفوضى الانفتاح التكنولوجي، بالإضافة إلى استعادة التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي من خلال أعمال تجسد الواقع وتقوم على تغييره للأفضل وترسخ القيم في المجتمع.

واختتم «المتحدة أعادت القوة الناعمة المصرية لمكانتها الطبيعية، من خلال التنوع الكبير على مستوى الإنتاج والجوانب الفنية والمحتوى المقدم للمشاهد، حيث بلورت الأعمال الفنية المختلفة العديد من القضايا الشائكة بالشارع المصري وتناولتها بجرأة ونقاش ثري ساهم في التوصل إلى حلول كثيرة ليس في مصر فقط، وإنما في كافة ربوع الوطن العربي، حيث إن تأثيرها ممتد من المحيط للخليج».

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