برلماني: التحالف الوطني للعمل الأهلي من أهم القوى الناعمة لمصر

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن التحالف أطلق قافلة تضم 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنًا من الألبان وحفاضات الأطفال، 25 طنًا من المياه، ونحو 190 طنًا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنًا من الملابس والبطاطين الشتوية، لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

وقال "محسب"، إن التحالف لعب دورًا مهمًا ومؤثرًا كذراع تنموي محلي، وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، منذ إندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي كان ضرورة مُلحة لإضفاء مزيد من الحيوية على العمل الأهلي المصري، والتي تزامنت مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وفي القلب منه مصر، حيث أدى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة إلى مشاركة فعَّالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب المؤسسات الحكومية.

ودعا النائب أيمن محسب، جموع الشعب المصري بالالتحام والاصطفاف واستدعاء روح التكاتف والتلاحم لمساندة التحالف في جهوده التنموية والخيرية في الداخل من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية في تخطى الأعباء الحالية، وخارجيًا في تعزيز الجهود الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.