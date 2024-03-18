الهلال الأحمر: المطبخ الإنساني يواصل تجهيز وجبات الإفطار والسحور لأهالي غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، استمرار خدمات المطبخ الإنساني لإعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور الطازجة للنازحين بقطاع غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، أن هذه الوجبات يتم توزيعها عبر الجسر البري الرابط بين المطبخ الإنساني وقطاع غزة، وتستهدف توزيع 30 ألف وجبة إفطار من خلال مجموعة من متطوعي الهلال الذين يعملون ليلًا ونهارًا لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

أنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2

وأضافت أنه ضمن الاستجابات التي يقوم بها المتطوعون داخل قطاع، أنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2، وذلك بالتنسيق والشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لافتة إلى أن الأنشطة تستهدف العمل على تحسين الحالة النفسية للأطفال والعمل على تقليل الأثر الناجم من الأحداث التي عاصرها الأطفال خلال الفترات الماضية.

وقال رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، إن الهلال ينفذ العديد من الجهود للعابرين الفلسطينيين وأسرهم والجرحى، بالإضافة الى برامج التدخلات المختلفة الاجتماعية والنفسية والرعائية، حيث يتم التواصل معهم على مستوى المحافظات من خلال اللجنة المركزية بالعريش.

وأشار الى أن حجم المساعدات التي تم استقبالها حتى نهاية فبراير الماضي بلغت ما يقارب 167 ألف طن قدمت من 42 دولة و30 منظمة سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، وتنوعت ما بين المواد الغذائية والصحية والإعاشية.