الأربعاء 13 مارس 2024
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مصر

جمعية الهلال الأحمر تقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة والمُسنين

جريدة الدستور

قدمت جمعية الهلال الأحمر، عددًا من النصائح لمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن قبل الصيام.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من استشارة الطبيب المعالج لأن الصيام قد يؤدي إلى الجفاف، كما أن تغير مواعيد تناول الأدوية تفاقم الأعراض.

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المسن 

أما المسن، فأشارت إلى أنه يجب التوقف فورا عن الصيام واستشارة الطبيب في حال ظهور أي عرض صحي طارئ مثل الدوار أو الجفاف أو التعرض لهبوط حاد في الضغط أو السكر، وحدوث تعارض بين أدويته المعتادة وساعات الصيام.

الغدة الدرقية

وتابعت أنه فيما يخص مرضى الغدة الدرقية، لا بد أيضا من استشارة الطبيب قبل الصيام لأنه من الممكن أن يؤثر سلبا، لذلك لا بد من الالتزام بتعليمات الطبيب خلال فتره الصيام.

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جمعية الهلال الأحمر الأمراض المزمنة الطبيب كبار السن الغدة الدرقية الهلال

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