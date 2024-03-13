"الهلال الأحمر": توفير وجبات إفطار وسحور طازجة للنازحين بقطاع غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر المصري، إنه جار التنسيق مع نظيرتها الفلسطينية لإعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور الطازجة للنازحين بقطاع غزة من خلال نقلها عبر الجسر البري الرابط بين المطبخ الإنساني وقطاع غزة.

وأضافت الجمعية أنه تم افتتاح خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي (المطبخ الإنساني) بمدينة الشيخ زويد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الخط يُشكل خطوة إنسانية تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يوميا كمرحلة أولى.

وأضافت أنها تستهدف تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال الموجودين بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية الفلسطينية.

وأطلقت الجمعية عبر صفحتها حملة للتبرع مع حلول رمضان الكريم لتوفير وجبة إفطار ساخنة لأهالي غزة وذلك من خلال عدة وسائل منها إرسال رسالة نصية على 9770 وكتابة كلمة فلسطين بها.