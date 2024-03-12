الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. الهلال الأحمر المصرى يوفّر 25 ألف رغيف خبز يوميًا كمرحلة أولى للنازحين فى غزة

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

كشفت جمعية  الهلال الأحمر المصري عن إعداد وجبات إفطار للنازحين داخل قطاع غزة وتعبئتها وتوزيعها بالداخل الفلسطيني.

وأكدت أن هذه الوجبات يتم إعدادها من خلال متطوعي الهلال الذين يعملون على مدار الساعة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية، ونقلها عبر الجسر البري الرابط بين مراكز الخدمات اللوجستية وقطاع غزة.

وأضافت أنه تم افتتاح خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي (المطبخ الإنساني) بمدينة الشيخ زويد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الخط يُشكل خطوة إنسانية تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يوميا كمرحلة أولى.

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وأضافت أنها تستهدف تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المتواجدين بمحور صلاح الدين على الشريط الحدودي بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية الفلسطينية.

وأكدت أن الأنشطة الترفيهية تستهدف تخفيف الأثر الناجم من وطأة الأحداث التي عاصرها الأطفال.

غزة وجبات إفطار الشيخ زويد الخدمات اللوجستية الهلال الأحمر المصري

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