الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر: خط إنتاج خبز بالشيخ زويد لتوفير 25 ألف رغيف لأهالى غزة

الهلال الأحمر ينتج
الهلال الأحمر ينتج الخبر لأهالي غزة بالشيخ زويد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن افتتاح خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي (المطبخ الإنساني) بمدينة الشيخ زويد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة.

أكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الخط يُشكل خطوة إنسانية، تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يوميًا كمرحلة أولى.

أشارت إلى أن الهلال يعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة.

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الهلال الأحمر المصري غزة خبز مركز الإمداد الغذائي الشيخ زويد

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