"الهلال الأحمر: خط إنتاج خبز بالشيخ زويد لتوفير 25 ألف رغيف لأهالى غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن افتتاح خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي (المطبخ الإنساني) بمدينة الشيخ زويد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة.

أكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الخط يُشكل خطوة إنسانية، تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يوميًا كمرحلة أولى.

أشارت إلى أن الهلال يعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة.