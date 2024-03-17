الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جنوب سيناء تستعد لتحضير مائدة إفطار جماعي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماعا تنسيقيا ظهر اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ في إطار الإعداد لمائدة إفطار المحافظة السنوية بطور سيناء.

حضر الاجتماع الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية ورئيس مدينتي الطور وشرم الشيخ.

ويشارك في حضور المائدة كافة أطياف المجتمع بجنوب سيناء من مشايخ وعواقل وموظفين وعمال وجهات امنية وأسر.

وتابع المحافظ كافة الاستعدادات لتتناسب مع كمية الحضور التي تتعدى 1000 فرد ووجه بتزويد المائدة بكل ما تحتاجه من مواد غذائية ولحوم ومشروبات وفواكه.

 ويشتمل على حفل الإفطار على أمسية دينية وستقام المائدة يوم الأربعاء بالتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وأعطى المحافظ توجيهاته باستمرار موائد الرحمن اليومية بكافة المدن وزيادة دعم مائدة الرحمن بطور سيناء لزيادة اعداد مرتاديها حتى وصل عدد الوجبات اليومية الى 700 وجبة إفطار فضلا على مثيلاتها على السحور.

 ووجه فودة بالبدء في تطوير ورفع كفاءة مسجد الصحابة بالسوق القديم من طلاءات وانارة وفرش سجاد ليكون ذلك التطوير جاهز للافتتاح يوم الاحتفال بليلة القدر.

رمضان افطار العاشر من رمضان مائدة سيناء جنوب سيناء

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