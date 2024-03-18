الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

منطقة السويس الأزهرية تحتفل بمرور 1084 عاما على إنشاء الجامع الأزهر الشريف

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية الازهر في السويس

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهريّة، احتفالية بمرور ١٠٨٤ عام على تأسيس الجامع الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهريّة ومجمع البحوث الإسلامية.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بقاعة الاجتماعات بديوان المنطقة، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس أحمد وزيرى، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حيث تقام احتفالية اليوم السنوي للجامع الأزهر الشريف فى السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وحضر الحفل كل من الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الادارة المركزية بمنطقة السويس الأزهرية والشيخ ماجد راضي مدير مديرية الأوقاف بالسويس والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب والقمص أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس ممثلا عن الكنيسة ولفيف من الأئمة والوعاظ والقيادات التنفيذية.

تهدف الاحتفالية إلى التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخى العظيم منذ نشأته فى تعليم وسطية الدين والتسامح والصفح. 

ومن جانبه قدم الدكتور مؤمن الهوارى درع المنطقة الأزهرية بالسويس للواء عبد المجيد صقر تكريمًا وتقديرًا له تسلمه عنه الأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشهدت فعاليات الاحتفالية عددا من الفقرات بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وعددًا من الفقرات الدينية عن دور الأزهر ودعم المرأة ومناهجه في تعليم أبنائه.

واحتفي الأزهر الشريف أمس  الأحد بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه يحل علينا اليوم السابع من رمضان، لنتذكر معه تاريخًا طويلًا من العلم والفكر والثقافة والرشد، أمدنا به، ذلكم الصرح العظيم الخالد، والمحراب التليد العامر، الذي أوشك أن يقارب عمره المائة بعد الألف.

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الأزهر الأزهر الشريف شيخ الأزهر السويس منطقة السويس الأزهرية

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