الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الإمام الطيب يحتفى بالذكرى الـ1084 على تأسيس الجامع الأزهر

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

يحتفي الأزهر الشريف اليوم  الأحد، بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه يحل علينا اليوم السابع من رمضان، لنتذكر معه تاريخًا طويلًا من العلم والفكر والثقافة والرشد، أمدنا به، ذلكم الصرح العظيم الخالد، والمحراب التليد العامر، الذي أوشك أن يقارب عمره المائة بعد الألف.

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وأوضح شيخ الأزهر، خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا)، أن أول صلاة جمعة أقيمت في الجامع الأزهر عام 361 للهجرة، مؤكدًا أنه منذ ذلك التاريخ يتسنم الأزهر مكانته اللائقة به؛ منارة للثقافة، ومنهلًا للعلماء وطلاب العلم والباحثين، ومقصدًا للدارسين من كل بقاع الأرض، داعيًا: "اللهم احفظ الأزهر الشريف وزده حفظًا وتشريفًا وبارك في علمائه وأبنائه".

فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر

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