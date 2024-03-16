هل أباح الدكتور على جمعة العلاقة بين الولد والبنت بدون حدود وضوابط شرعية؟

جدل كبير يثار حول تصريحات برنامج "نور الدين"، للشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ويسأل الكثيرون هل أباح الدكتور علي جمعة العلاقة بين الولد والبنت بدون حدود وضوابط شرعية؟.

وما قاله الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الحب معنى نبيلٌ جاء به الإسلام ودعا إليه، ومن سمات المسلم أنه محبٌّ لكل خلق الله، يرى الجمال أينما كان، ويعمل على نشر الحب حيثما حلَّ، إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا المعنى السامي الرفيع وما يجري بين الجنسين من علاقة محرمة بدعوى الحب؛ فقد جعل اللهُ الزواجَ هو باب الحلال في العلاقة والحب بين الجنسين.

ويواصل الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برنامجه الشيق والهام "نور الدين"، والذي يعد الأول من نوعه، يفتح فيه المجال أمام أطفالنا ليسألوا عما يدور في أذهانهم، ولحسن حظهم أن من يجيبهم هو العلامة الدكتور على جمعة.



برنامج "نور الدين"، يذاع على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على ألسنة أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة أمثلة "فين ربنا"، "مش بنشوفه ليه"، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.