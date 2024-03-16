السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

غدًا.. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى مرور 1084 عامًا على تأسيسه

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يحتفي الأزهر الشريف غدا الأحد،  بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، وذلك بحضور كوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

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آلاف المصلين يفدون إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة التراويح

ويتضمن الاحتفاء مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، يستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

كما يتضمن كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية.
 
وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

الأزهر الشريف قيادات الأزهر الشريف أفلام وثائقية عن الأزهر وكيل الأزهر الشريف الدكتور أحمد عمر هاشم

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آلاف المصلين يفدون إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة التراويح

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