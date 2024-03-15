الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

يبحث عدد كبير من المسلمين في شهر رمضان المبارك عن الأعذار التي تبيح الفطر في شهر رمضان وحددت دار الإفتاء المصرية، الأعذار المبيحة للفطر، مؤكدة أنه يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:

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1) "العجز عن الصيام" لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مد من طعام لمسكين؛ لقوله تعالى: {وعلى ٱلذين يطيقونهۥ فدۡيةٞ طعام مسۡكينٖ} [البقرة: 184]، ومقدار المد "وهو مكيال" يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، عند جمهور الفقهاء.

2) ومن الأعذار المبيحة للفطر "المشقة الزائدة غير المعتادة" كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.

3) ومن الأعذار المبيحة للفطر "السفر" إذا كان السفر مباحا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أربعة برد، قدرها العلماء بالأميال، واعتبروا ذلك ثمانية وأربعين ميلا، وبالفراسخ: ستة عشر فرسخا، وتقدر بسير يومين معتدلين، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا، فأكثر، سواء كان معه مشقة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: "فمن كان منكم مريضا أوۡ علىٰ سفر فعدةٞ منۡ أيام أخر" (البقرة: 184).

4) ومن الأعذار المبيحة للفطر "الحمل" فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.

5) ومن الأعذار المبيحة للفطر "الرضاعة" وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحكم.

6) "إنقاذ محترم وهو ما له حرمة في الشرع كمشرف على الهلاك" فإنه إذا توقف إنقاذ هذه النفس أو جزء منه على إفطار المنقذ جاز له الفطر دفعا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبا كما إذا تعين عليه إنقاذ نفس إنسان لا منقذ له غيره، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

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