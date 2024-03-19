تفاصيل زيارة رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي للمواقع الثقافية بجنوب سيناء

أجرى أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، زيارة لمحافظة جنوب سيناء استهدفت تفقد المواقع الثقافية بمدن المحافظة.

رأس سدر

واستهل وكيل الوزارة، جولته بزيارة المواقع الثقافية برأس سدر حيث مكتبة الطفل والشباب، تلاها بيت ثقافة رأس سدر وذلك لمتابعة انتظام العمل، وتواجد السادة العاملين بالمواقع وخطة الانشطه والفعاليات الفنية والثقافية المقدمة للرواد ونشاط المكتبه العامة، وتستمر الجولة التفقدية لتشمل المواقع المتتالية.

أبو زنيمة

وتفقد عبد الله، بيت ثقافة أبوزنيمة، لمتابعة سير العمل، وأشار الى اهمية تقديم خدمات ثقافية وفنية مميزة لأهالي مدينة أبوزنيمة.

والتقى وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، باللواء نادر علام رئيس مدينة أبوزنيمة، وبحثا تفعيل العمل الثقافى بأبوزنيمة بما يتناسب ومصر الجديدة.

أبورديس

ووصل وكيل وزارة الثقافة، لمدينة أبورديس حيث استقبله خلالها محمد حسين ونجلاء فتحى الموظفين ببيت الثقافة.



كما تفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة المكثفة، الموقع الثقافى وتابع سير العمل، موجها بضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات من اجل تنمية واكتشاف الموهوبين والنابغين بمدينة أبورديس والوديان والتجمعات البدوية التابعة للمدينة.



يأتى ذلك ضمن سلسة مرور مكثفة تشمل فروع الإقليم بمواقعها الثقافية وفي إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالاهتمام والتنمية والتطوير بالقرى والمناطق الحدودية الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية



وفي سياق منفصل، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية في ليالي رمضان الثقافية والفنية بساحة العلم بطور سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة.وشهدت الفعاليات امسيه شعريه بقصر ثقافة الطور لأدباء نادي الادب المركزي بالطور لشيخ شعراء الباديه سلام مدخل وأدار الأمسيةالاديب ممدوح الحصري بعنوان شعر البادية وتناول فيها الشاعر تجربته الشعريه والقي العديد من القصائد بمناسبة شهر رمضان المبارك



وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهدت مواقع فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات المتنوعة للرواد منها مجموعة من الورش الحرفية والتراثية بجانب ختام ورشة مواهب فنية بعنوان "فن صناعة الكتب التفاعلية" بقصر ثقافة الطور، بالتعاون مع مدرسة الصناعية بالطور، وأعدت مكتبة الطفل والشباب براس سدر ورشة حكي للأطفال بعنوان بستان الحكايات تأليف أحمد سويلم.

وشهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان أسامة إبراهيم عرضا فنيا تضمن رقصات استعراضية من التراث المصري.الي جانب ختام فعاليات ورشة أشغال المرأة فى الكروشية.