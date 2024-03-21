أهالي السويس يجهزون 1000 وجبة إفطار في ذكرى العاشر من رمضان

أعد متطوعو العمل الخيري بإحدى قرى حي الجناين بمحافظة السويس، ما يقرب من 1000 وجبة إفطار لتوزيعها على الأسر المتعففة في ذكرى العاشر من رمضان.

1000 وجبة إفطار ساخنة

وقال محمد حليم مسئول الفريق، أن متطوعي الفريق أعدوا اليوم 1000 وجبة ساخنة لتوزيعها على الصائمين من الأسر المتعففة قبل موعد الإفطار بوقت كاف.

مكونات وجبة الإفطار

وأضاف حليم، خلال بث مباشر على صفحة “الدستور”، أن الوجبة اليوم مكونة من لحم وأرز وبطاطس وفاصوليا أعدها طهاة المطبخ الخيري الخاص بالفريق بقرية أبو عثمان بحي الجناين.

توزيع الوجبات طوال أيام السنة

وأوضح محمد حليم، أن مبادرة فريق سواعد الخير لإطعام الأسر والمغتربين لا تقتصر على شهر رمضان، مشيرا إلى أن وجبات الطعام مستمرة كل يوم جمعة على مدار أيام العام.

كشوف المستحقين

وأكد مسئول المبادرة، أن توزيع الوجبات لا يتم بشكل عشوائي بل وفقا لقواعد تنظيم عملية التوزيع استنادا لكشوف بأسماء المستحقين أعدت بعد دراسات متأنية حتى يثق المتبرعون في وصول صدقاتهم للمستحقين.

المتطوعون

وعبر المتطوعون بالمبادرة، عن سعادتهم في المشاركة في هذا العمل الخيري مشيرين إلى عظم أجر افطار الصائمين خاصة في شهر رمضان.

لحوم بلدي وخضروات طازجة

وقالت إحدى المشاركات، في طهي الطعام أنها من محافظة الشرقية وتشارك بجهدها يوميا في إعداد الوجبات موضحة أن المطبخ لا يقدم إلا الطيب من الطعام من لحوم بلدي مذبوحة في السلخانة وخضروات طازجة.

العمل الخيري في محافظة السويس

وتضم محافظة السويس ومخالف محافظات جمهورية مصر العربية مئات الآلاف من المتطوعين والمتبرعين الذين قرروا اغتنام شهر رمضان المبارك لتنظيم حملات الطعام وإفطار الصائمين في كل المناطق خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

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