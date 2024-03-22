مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. نهاية مأساوية للسلطان ووزيره نظام الملك

مسلسل الحشاشين

استمرت معارك حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، ضد السلطان السلجوقي ملك شاه ووزيره نظام الملك أبو علي الطوسي، بعد هزيمة قوات جيش السلاجقة أمام أتباع حسن الصباح فى معركة الليل على أعتاب قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

لم يشبع الانتصار الأخير، رغبة حسن الصباح فى الانتقام من السلطان والوزير بعد أن هرب من سجونهم فى السابق لاتهامه بالخيانة والتخطيط لقتل خليفة الدولة العباسية خلال زيارته لمدينة أصفهان، بل خطط الصباح لقتلهما على يد اثنين من أتباعه السريين وهما فى طريقهما لتنفيذ عملية عسكرية ضد الخليفة العباسي.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 12

وجند “الصباح” أحد أتباعه بعدما وعده بالجنة وحور العين تحت تأثير مخدر الحشيش، لقتل صديقه السابق وزير الدولة السلجوقية أبو علي الطوسي، بواسطة خنجر مسموم أثناء تواجده وسط مجموعة من مقاتلي الجيش السلجوقي استعدادًا لمواجهة الخليفة العباسي.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

في الوقت نفسه، خطط زعيم الحشاشين لقتل سلطان السلاجقة بالسم، حيث أقنع أحد عملاء الصباح السلطان بتناول لحم حيوان غير مألوف، أكبر من القط وأصغر من الغزال، وله قرون كثيرة، وعندما تساءل السلطان عن مذاقه اقترح عليه الشاب خوض التجربة وتذوقه نفسه، لتبدأ أعراض التسمم عليه ويموت في الحال.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 في 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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